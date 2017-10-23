Пенитенциарная служба о побеге заключенных

2017-10-23 12:06 | www.oxu.az | 3

Пенитенциарная служба Минюста распространила информацию о побеге заключенных.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Пенитенциарной службы, 23 октября утром сбежали конвоируемые в Баку Этибар Алекпер оглу Мамедов 1980 г.р., и Али Расим оглу Агами 1989 г.р., обвиняемые по различным статьям Уголовного кодекса.

Территориальным органам полиции министерства внутренних дел представлена соответствующая информация о Э.Мамедове и А.Агами.

По факту в следственном управлении прокуратуры по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Продолжаются розыскные мероприятия.

Э.А.

