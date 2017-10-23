Совет Европы использует время до конца года для переговоров об участии РФ в ПАСЕ

2017-10-23 14:51 | www.trend.az | 4

Совет Европы намерен использовать время до конца года для ведения переговоров по вопросу об участии России в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Даниэль Хольтген, официальный представитель генерального секретаря Совета Европы.

"Переговоры генерального секретаря Турбьерна Ягланда в Москве прошли в позитивной атмосфере. Сейчас, на наш взгляд, не время строить предположения, а время продолжать конструктивный диалог с тем, чтобы найти решение создавшейся проблемы", - сказал Хольтген.

"Ситуация ясная, сейчас нужно решить вопрос об участии России в ПАСЕ. Надо набраться терпения. У нас есть время до конца года, есть время для проведения других встреч и дискуссий между российскими коллегами и представителями Парламентской Ассамблеи", - сказал Хольтген.

Он подчеркнул, что "сейчас ситуация не столь плохая". "Вопрос остается открытым, но ясно, что решение может быть найдено. Мы все время находимся в состоянии диалога с Россией", - отметил Хольтген.

"Генеральный секретарь был в Москве, но надо говорить и на уровне Парламентской Ассамблеи. Но это собственная прерогатива ПАСЕ", - сказал представитель главы Совета Европы. По его словам, "пока официального визита делегации ПАСЕ не предусмотрено".