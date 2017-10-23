Помощник президента Азербайджана: «Столкнувшимся сегодня с сепаратизмом странам в свое время мы говорили, чтобы они заняли позицию против сепаратистов»

2017-10-23 14:41 | www.apa.az | 3

«Если бы Запад, весь мир справедливо подошли к нагорно-карабахскому конфликту, если бы конфликт своевременно был справедливо урегулирован, наверное, большинства сегодняшних конфликтов не было бы».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов, выражая отношение к каталонскому кризису в Испании.

Н.Мамедов сказал, что в начале 90-х годов прошлого века в 10 странах мира были конфликты, которые вызывали беспокойство, сегодня же это можно наблюдать уже в 50 странах мира: «Эти конфликты возникли не в результате деятельности маленьких государств. Причиной этого была проводимая западными государствами политика. Сегодня она как бумеранг возвращается к самой Европе. В самой Европе есть много того, что может быть источником сепаратизма, не хочу даже представлять себе это. Сегодня они сталкиваются с проблемами, так как изначально не заняли справедливую позицию, открыто и завуалированно поддерживали сепаратизм. Странам, которые сегодня сталкиваются с сепаратизмом, в свое время мы говорили, чтобы они заняли позицию в связи с ним. Сейчас эти страны хотят, чтобы мы выразили свою позицию против сепаратистов».

Помощник президента отметил, что Азербайджан против сепаратизма в Испании: «В Италии же две провинции хотят экономической независимости, что может стать первым шагом к сепаратизму. В Великобритании есть проблемы – Ирландия и Шотландия. Если бы вместо геополитических интересов занималась справедливая позиция, то сегодня таких случаев не было бы. Поэтому в Европе и во всем мире сложно точно прогнозировать процессы. К сожалению, сегодня сложилась такая ситуация».