В Брюсселе будет проведен международный форум на тему сепаратизма

2017-10-23 15:01 | www.apa.az | 3

20-21 ноября при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы в Брюсселе будет проведен международный форум на тему «Угроза, которую представляет международному миру и безопасности сепаратизм».

Как сообщили АПА в пресс-службе Комитета, на форуме с участием членов парламента многих стран, авторитетных политических и общественных деятелей, известных экспертов будут заслушаны доклады в связи с угрозой, которую в разных регионах мира представляет международному миру и безопасности сепаратизм. Также будут обсуждены случаи нарушения на региональном и глобальном уровне территориальной целостности стран, пути предотвращения возникших в результате сепаратизма конфликтов и сепаратистских настроений. Основное панельное заседание будет посвящено теме сепаратизма в Европе. Ожидается, что на панельном заседании участие примут бывшие главы государств и правительств из Украины, Молдовы, Израиля. В рамках форума также планируется проведение отдельного панельного заседания в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Ожидается, что в мероприятии будут участвовать официальные лица Азербайджанской Республики, депутаты Милли Меджлиса, члены Европарламента, а также члены парламентов стран Европы, депутаты, политики ряда страдающих от сепаратизма стран, руководители диаспорских организаций Азербайджана в Европе, ученые и представители СМИ. В целом планируется, что к работе форума присоединяться примерно 300 человек.