Жительница Москвы устроила погром в посольстве Азербайджана

2017-10-23 12:10 | www.oxu.az | 4

Жительница Москвы загремела в полицию за погром в посольстве Азербайджана. Ольга Пукина приехала к стенам представительства в среду вечером — пьяная и полная любви. Рабочий день к тому моменту уже закончился, но девушку это не остановило, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеграмм-канал MASH.

Женщина с боем попыталась прорваться в здание посольства. Попутно она дралась с охранниками, грязно материлась, колотила ногами в двери и не переставала кричать, что хочет в Азербайджан.

Ольга надеялась, что дипломаты помогут ей с поездкой в Азербайджан. Вызвали полицию, девушку увезли.

Н.О.