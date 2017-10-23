Великобритания не собирается ослаблять антироссийские санкции

2017-10-23 14:54 | www.trend.az | 3

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не намерена смягчать свою санкционную политику в отношении России, передает РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"Мы настаиваем на том, что не собираемся прекращать свое давление на Москву и не ослабим санкции, они продолжатся", — сказал Джонсон в понедельник, выступая с докладом в Королевском институте международных отношений (Chatham House/Четем хаус) в Лондоне. Он назвал ситуацию с Крымом "актом агрессии", на который Запад не дал "адекватного ответа".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".