В связи с побегом заключенных возбуждено уголовное дело по двум статьям - ОБНОВЛЕНО-2

2017-10-23 15:09 | www.apa.az | 4
Стало известно, по каким статьям было возбуждено уголовное дело в связи с фактом побега в Баку заключенных.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, по факту побега заключенных, которые этапировались в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).
В настоящий момент продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по возбужденному уголовному делу и поимке сбежавших заключенных.
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11:52
Пенитенциарная служба Минюста распространила информацию о побеге заключенных.
Как сообщили АПА в отделе по общественным связям Пенитенциарной службы, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.
Участковым органам полиции МВД была представлена информация о сбежавших Э. Мамедове и А. Агами.
По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Поиски заключенных продолжаются.
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10:07
Стали известны имена сбежавших в Баку заключенных.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, на станции Баладжары из поезда сбежали заключенные Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и Али Расим оглу Агами (1989 г.р.).
Э. Мамедов обвиняется по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А. Агами по статья 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение огнестрельного оружия).
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10:00
Несколько заключенных сбежали во время этапирования из Ширвана в Баку.
Как сообщает АПА, эти заключенные этапировались на поезде из Ширвана в Баку. Когда поезд остановился на станции Баладжары, несколько заключенных смогли сбежать.
В настоящий момент поиски сбежавших заключенных продолжаются.