Новруз Мамедов: «Не вижу никаких проблем в членстве Азербайджана в D-8»

2017-10-23 15:11 | www.apa.az | 4

«Приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева в Стамбул на IX саммит экономического сотрудничества D-8 еще раз продемонстрировало высокий уровень дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешней политике, завотделом АП Новруз Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что принимавшая у себя в 2015 году саммит G-20 Турция пригласила Азербайджан в качестве специального гостя: «С другой стороны, приглашение Азербайджана на столь солидные мероприятия следует воспринимать как должное, поскольку наша страна входит в число развитых, а по некоторым параметрам даже опережает их. Например, Азербайджан занимает 35-е место в мире по экономической конкурентоспособности, хотя раньше он занимал 37-е место. С этой точки зрения участие нашей страны в саммите D-8 было знаменательным как для нас, так и для этих государств. На саммите в обсуждениях и обмене мнениями принял участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев, поскольку уже учитывается в этих вопросах место, роль и позиция Азербайджана».

По словам Н.Мамедова, Азербайджан хоть и маленькое государство, оно иногда играет роль посредника и инициатора не только в региональном, но и в международном масштабе: «Это очень важно, наш регион очень сложный. Происходящие здесь процессы беспокоят все страны мира. Азербайджан в мире считается экономически развитым государством, по политическому и географическому положению, а также занимаемой в международном масштабе позиции и статусу он считается очень значимым государством. Поэтому президент Азербайджана на саммите D-8 выступил на темы борьбы с исламофобией и исламской солидарности, предпринимаемых в этих направлениях шагах. Его выступление было встречено аплодисментами».