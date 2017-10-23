Для сбежавших заключенных требуют 38 лет тюрьмы – ПОДРОБНОСТИ + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 12:30 | www.oxu.az | 6

Стали известны некоторые детали побега из поезда, следовавшего в Баку заключенных Али Агами и Этибара Мамедова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, дело в отношении обвиняемых в умышленном убийстве А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям.

На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов бежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А. Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом «Лоту Гули».

А Э. Мамедов по прозвищу «Годжа», в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

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10:33

Один из заключенных - Али Агами, бежавший из поезда, следовавшего их Ширвана в Баку, является известной личностью в криминальном мире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, он был арестован после убийства двух человек на хулиганской почве в городе Ширван в 2015 году.

Он был одним из пяти задержанных в связи с убийством жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева.

Отметим, что убитый Эльвин Наджиев был известен в криминальном мире под прозвищем "Крытый Эльвин". Заур Сарыбалаев являлся близким человеком Этибара Гаджигабульского, известного как "Годжа" и криминального авторитета Мамеда Гусейнова по прозвищу "Масаллы Мамед".

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10:15

Стали известны имена сбежавших заключенных.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это Этибар Мамедов 1980 г.р. и Али Агами 1983 г.р.

Э.Мамедов был арестован по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А.Агами – по статьям 120.2.2 (умышленное убийство из-за хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение оружия) УК АР.

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09:37

Сбежали несколько заключенных, которых везли из Ширвана в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заключенных везли на поезде из Ширвана в Баку. Когда поезд остановился на станции Баладжары, нескольким заключенным удалось бежать.

В настоящее время розыск сбежавших заключенных продолжается.

A.M.

