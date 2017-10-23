Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредят 6-7 ноября

2017-10-23 15:00 | www.trend.az | 4

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" планируется создать на форуме в Ялте 6-7 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на крымское правительство.

По его данным, ассоциация будет создана в рамках Международного форума друзей Крыма, проведение которого намечено на 6-7 ноября.

"В ходе форума планируется учредить международную ассоциацию "Друзья Крыма" и представить доклад экспертов о юридической легитимности общекрымского референдума, что будет способствовать распространению в мире правдивой информации о жизни на полуострове и свободном выборе крымского народа в марте 2014 года", — говорится в сообщении.

Как отмечают власти, форум друзей Крыма создается как площадка для диалога политических лидеров, парламентариев, представителей бизнеса, народной дипломатии для активизации международных политических контактов с Крымом. Потенциальными участниками форума станут около 40 видных зарубежных деятелей, представителей общественности и культуры, бизнеса и СМИ.

В числе российских участников планируется пригласить представителей руководства администрации Президента РФ, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.