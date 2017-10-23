В Ташкенте открылась Международная хлопковая и текстильная ярмарка

2017-10-23 15:05 | www.trend.az | 6

XIII Международная хлопковая и текстильная ярмарка стартовала сегодня в Ташкенте, сообщает корреспондент ИА «Кабар» с места проведения мероприятий.

В работе пятидневной ярмарки принимают участие около 1,5 тыс. специалистов из 44 стран мира.

Планируется проведение порядка 16 открытых и тематических сессий по вопросам развития хлопкового и текстильного сектора в отдельно взятых странах, тенденций мирового рынка хлопка, аспектам его торговли, логистики и страхования.

Будет обсужден спектр вопросов, касающихся генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, агротехники выращивания хлопка, его защиты от вредителей и болезней. Отдельное внимание будет уделено рассмотрению проблем и достижений в области первичной переработки хлопка, инструментальной оценки качества хлопкового волокна, его текстильной переработки.

Ярмарка организована при содействии Министерства сельского и водного хозяйства и другими соответствующими организациями.