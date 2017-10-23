Установлена личность напавшего на ведущую радио «Эхо Москвы» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 15:26 | www.apa.az | 5
Напавшим на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оказался Борис Герц.
Как передает АПА, об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», - сказал собеседник агентства.
В полиции сообщили хронологию событий. По данным МВД, в помещение радиостанции «Эхо Москвы» проник неизвестный, «при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия». Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил ножом в шею ведущую.
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14:35
На ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение в редакции.
Как сообщает АПА со ссылкой «Интерфакс», об этом сказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
В редакцию, рассказал Венедиктов, ворвался вооруженный ножом злоумышленник и ранил Фельгенгауэр.
Ведущая, получившая ножевое ранение в шею, госпитализирована. Нападавший задержан внутренней охраной радиостанции, сообщил Венедиктов, не став уточнять другие подробности. О произошедшем поставлены в известность правоохранительные органы, в здании работает полиция, добавил он.