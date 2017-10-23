Кемаледдин Гейдаров уволил с работы ряд чиновников своего ведомства

2017-10-23 12:36 | www.oxu.az | 6

В прессе появилась информация об увольнении пресс-секретаря министерства по чрезвычайным ситуациям Огтая Байрамова. О.Байрамов заявил, что уходит из МЧС по семейным обстоятельствам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, утверждается, что Байрамов ушел с работы не по собственному желанию.

Он был вынужден подписать заявление об уходе по указанию министра Кемаледдина Гейдарова. Причиной стали недочеты в работе.

Наряду с О.Байрамовым был освобожден от должности начальник управления по связям с общественностью МЧС Сабухи Агаев. Он также был помощником Кемаледдина Гейдарова.

Отметим, что в начале октября в МЧС состоялось 6-часовое заседание, по итогам которого было принято решение отстранить от работы некоторых лиц.

Э.А.

