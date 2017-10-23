Минобороны: Азербайджанская армия готова доказать свою силу современным вооружением

2017-10-23 12:42 | www.oxu.az | 4

Живущим в страхе и тревоге армянам повсюду мерещится современное азербайджанское вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

«Армянская сторона, убившая азербайджанского солдата спустя короткое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, распространяя очередную полную клеветы информацию о ситуации на фронте, пытается скрыть свои преступления и отвлечь внимание мировой общественности.

В апрельских боях азербайджанский солдат указал врагу его место. Сейчас наша армия, применив оружие и боевую технику в своем арсенале, готова в очередной раз показать свою силу», - говорится в заявлении Минобороны.

A.M.

