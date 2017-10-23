Ирак выступает за возвращение Сирии в Лигу арабских государств

2017-10-23 15:09 | www.trend.az | 4

Принципиальная позиция Багдада заключается в возвращении Сирии места в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Здесь у нас стратегическая позиция, мы говорили об этом не раз, - подчеркнул глава иракского МИД. - Мы считаем, что необходимо уважать суверенитет Сирии и необходимо вернуть Сирии место в Лиге арабских государств". "Что касается всех политических вопросов сирийского государства, то они должны решаться самими сирийцами", - отметил министр.

"Мы считаем, что пять лет войны в Сирии и вмешательство других стран принесли всего лишь убийства, страдания детей и женщин, разрушения домов и улиц, - констатировал аль-Джаафари. - Поэтому мы считаем, что необходимо оставить в покое сирийцев, дать им возможность самим решать свою судьбу".

"Да, возможно, будут те или иные противоречия, однако именно таким способом должны решаться проблемы", - добавил он.