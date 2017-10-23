Турция и Греция обсудят региональные вопросы – МИД

2017-10-23 15:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция обсудят региональные вопросы во время запланированного на 24 октября визита главы МИД Греции Никоса Кодзиаса в Анкару. Об этом говорится в сообщении МИД Турции поступившем в понедельник в Trend.

В сообщении отмечается, что Кодзиас проведет ряд встреч с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе переговоров стороны также намерены обсудить развитие двухсторонних экономических и политических отношений.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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