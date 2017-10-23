Сергей Лавров: «Надеемся, что Багдад и Иракский Курдистан воевать не будут»

2017-10-23 15:36 | www.apa.az | 3

«Москва надеется, что Багдад и Иракский Курдистан не будут воевать».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом по итогам встречи с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

С. Лавров заявил, что Россия не будет навязывать Багдаду и Эрбилю свой вариант урегулирования ситуации вокруг Иракского Курдистана: «Считаю, что в конкретном плане сами стороны должны решать — пойдут ли они на прямой диалог или им нужны какие-то посредники».

Министр сказал, что власти Ирака не просили Москву закрыть генконсульство России в Иракском Курдистане: «Я сегодня видел репортаж «Euronews», как они сами себя называют, самый объективный и беспристрастный канал в Европе, а может быть, и в мире, где было заявлено о том, что Россия отвергла требование Багдада закрыть свою дипломатическую миссию в Эрбиле. Я удивился и сегодня у господина министра, когда мы проводили переговоры, поинтересовался, так ли это. Господин министр заверил, что в данном случае объективный и беспристрастный канал «Euronews» попался на чью-то провокацию и пустил в эфир откровенную дезинформацию».