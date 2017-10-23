Помощник президента Азербайджана: «ПАСЕ стала инструментом в руках определенных кругов»

2017-10-23 15:39 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Если ПАСЕ является справедливой структурой, является сторонником справедливости, тогда почему она не выражает отношение к сохранению под оккупацией одной страной-членом части территорий другой страны-члена? Почему никто ничего не говорит в связи с этим, почему не принимаются решения? ПАСЕ как будто стала инструментом в руках определенных кругов. Несмотря на конфликт, Азербайджан развивается, имеет большое влияние как в регионе, так и на международной арене. Хоть Азербайджан и маленькое государство, он является инициатором и участником проектов важных транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан играет важную роль в этих проектах. Все это большая работа, проделанная азербайджанским государством в течение 26 лет», - подчеркнул он.

Н.Мамедов отметил, что даже самые большие страны мира не проводили такой масштабной работы: «Все это показывает место, роль Азербайджана в мире. А это, к сожалению, не нравится некоторым кругам на Западе. Они каким-то образом хотят донести что-то. В ПАСЕ несколько сотен членов, но иногда собираются 25-30 человек, которые ведут переговоры и принимают решение. Однако эти решения несправедливы, предвзяты, так нельзя. Об Армении, которая уже более 25 лет держит азербайджанские земли под оккупацией, не говорится ничего. Однако если в Азербайджане возникает какой-то незначительный вопрос, то они занимают предвзятую позицию».