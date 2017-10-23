Дипломат об арестованных в Ираке азербайджанцах

2017-10-23 12:48 | www.oxu.az | 3

«Ведется работа с целью освобождения содержащихся под арестом граждан Азербайджана, которые были задержаны за незаконное пресечение госграницы Ирака».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал временный поверенный в делах Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров.

По его словам, в настоящее время уточняется список лиц, информация о том, каким путем и когда они приехали в Ирак:

«После завершения работы мы постараемся сделать так, чтобы они были освобождены из-под ареста и отправлены в Азербайджан».

Дипломат добавил, что переговоры в связи с отправкой в нашу страну спасенных от ИГ других азербайджанских детей продолжаются:

«Детей много. Так как точное число детей неизвестно, говорить что-то пока рано. В настоящее время дети содержатся там, где они были найдены. Мы хотим разместить этих детей в близком для нас месте с хорошими условиями. Мы находимся в тесном контакте с сотрудниками МИД Азербайджана для определения числа детей и их личностей. После завершения работы все дети будут привезены в Азербайджан».

Н.О.

