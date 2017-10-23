Новруз Мамедов: Существующие конфликты – последствие политики западных государств (версия 2)

2017-10-23 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Существующие сегодня в мире конфликты – не результат деятельности небольших государств, а последствие политики, проводимой, в частности, западными государствами. Об этом сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

Он отметил, что это уже бумерангом возвращается к самой Европе. «В Европе достаточно моментов, которые могут быть источником сепаратизма. Они сталкиваются сегодня с такими проблемами из-за того, что изначально не заняли справедливую позицию, в открытой и скрытой форме поддерживали сепаратизм. В свое время мы говорили странам, столкнувшимся с этими проблемами, чтобы они выразили позицию против сепаратизма. Теперь эти же страны говорят нам, чтобы позицию против сепаратизма выразили мы. Недавно две области Италии захотели экономической независимости. Это может быть первым шагом. У Великобритании есть такие проблемы в связи с Северной Ирландией, Шотландией. Если бы вместо подчинения геополитическим интересам они продемонстрировали бы справедливые принципы, то сегодня таких явлений не было бы. Поэтому точно прогнозировать процессы в Европе и мире бывает сложно. К сожалению, сегодня сложилась такая ситуация», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента добавил, что в начале 1990-х годов вызывающие обеспокоенность конфликты существовали в десяти странах, сегодня же эти явления происходят уже в 50 странах. «Если бы Запад, мир справедливо отнесся к нагорно-карабахскому конфликту, и он своевременно и справедливо был бы решен, то, может быть, сегодня не было бы и большинства этих конфликтов», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)