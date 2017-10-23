ВВС Турции уничтожили свыше 40 террористов на севере Ирака

2017-10-23 15:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках воздушной операции на севере Ирака уничтожили 47 боевиков террористической организации РПК в районе Зап. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции распространенном в понедельник.

В сообщении Генштаба Турции отмечается, что воздушные операции в районе Зап начались 18 октября текущего года.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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