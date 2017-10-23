В Киеве задержан азербайджанец по подозрению в убийстве сожительницы

2017-10-23 12:57 | www.oxu.az | 4

В Киеве задержан азербайджанец по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Report.

По данным полиции, около 2 часов ночи 20 октября в Соломенское управление полиции позвонил неизвестный с сообщением о том, что в квартире на улице Искровской он убил сожительницу.

В адрес немедленно выехали автопатруль, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции.

"По прибытию правоохранители обнаружили в квартире 23-летнего мужчину, который признался в совершении преступления.

Он рассказал, что накануне поссорился с сожительницей, с которой жил около двух лет в арендованной квартире.

В ходе выяснения отношений мужчина схватил нож и несколько раз ударил девушку", - сообщают в пресс-службе.

На теле 22-летней потерпевшей эксперты обнаружили несколько ножевых ранений шеи и живота. После преступления злоумышленник выбросил нож в мусорный бак на улице и вызвал полицию.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Н.Г.