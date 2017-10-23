Завтра будет дождливо

2017-10-23 13:04 | www.oxu.az | 4

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами изморось. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-20, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%, днем – 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Днем в западных районах осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман. Восточный ветер днем временно усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 17-22, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

A.M.

