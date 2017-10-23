Азербайджанская армия готова еще раз доказать свою мощь - минобороны

2017-10-23 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия готова еще раз доказать свою мощь, сообщили в понедельник в пресс-службе минобороны.

В сообщении говорится, что находящимся в постоянном страхе армянам везде мерещится современное вооружение Азербайджана, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

«Сразу же после Женевской встречи президентов Азербайджана и Армении армянская сторона, убившая азербайджанского солдата, распространила очередную, полную клеветы информацию о ситуации на фронте, которая нацелена на то, чтобы скрыть свои провокации и отвлечь внимание мировой общественности от совершаемых преступлений. В апрельских событиях азербайджанский солдат показал противнику его место. И сейчас ВС Азербайджана, применив боевую технику и имеющиеся в их арсенале вооружения, готовы еще раз доказать свою мощь» - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)