Подготовлен законопроект в связи с членством Азербайджана во Всемирной торговой организации

2017-10-23 16:28 | www.apa.az | 3

В связи с процессом вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), с целью приведения законодательства в соответствие с требованиями ВТО, устранения технических барьеров в торговле, повышения экспортного потенциала местных производителей подготовлен законопроект «О техническом регулировании».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью официальному сайту партии Ени Азербайджан сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов. Р.Гасанов отметил, что законопроект согласован с соответствующими государственными органами и представлен в Кабинет министров.