Грузопоток по транзитному коридору «Западная Европа - Западный Китай» увеличивается

2017-10-23 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В 2017 году грузооборот по транзитному коридору «Западная Европа - Западный Китай» через Казахстан достиг 600 тысяч тонн. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания правительства сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр.

Как передает пресс-служба министерства, Скляр отметил, что для сравнения в 2009 году транзитом по территории Казахстана по данному маршруту было перевалено 160 тысяч тонн груза. В целом грузооборот по данному транзитному коридору в 2009 году составлял 13 миллионов тонн. Согласно прогнозам министерства, в 2020 году эти показатели достигнут 33 миллиона тонн грузов за год.

Вице-министр добавил, что международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» является кратчайшим маршрутом для перевозки товаров из КНР в Казахстан, страны Центральной Азии, западные регионы России и Европу. При осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом срок доставки груза до Санкт-Петербурга из центральных провинций Китая составляет не более 10 дней. Тогда как морским путем грузы проходят такой же путь за 45 дней.

«Протяженность транзитного коридора по нашей стране составляет 2787 километров. В текущем году мы полностью завершили все необходимые работы по данному коридору», - сказал Скляр.

По словам вице-министра, страны, которые участвовали в создании этого коридора, помимо усиления транзитного потенциала, получили еще и внутренний эффект в сфере развития регионов. Например, в Казахстане коридор охватывает 200 населенных пунктов общей численностью 5,5 миллионов человек. Значительный импульс ожидается в развитии малого и среднего бизнеса, сервисной индустрии, туризма и других секторов экономики.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)