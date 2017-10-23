В Душанбе пройдет тарифная конференция железнодорожных администраций государств СНГ

2017-10-23 15:39 | www.trend.az | 3

С 24 по 27 октября текущего года в Душанбе пройдёт тарифная конференция железнодорожных администраций стран-участниц тарифного соглашения железнодорожных администраций государств СНГ. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил начальник секретариата ГУП «Рохи охани Точикистон» Анвар Латифзода.

По данным источника, в данном международном мероприятии ожидается участие представителей, специалистов и экспертов железнодорожной отрасли, которые обсудят важные вопросы, связанные с грузоперевозками и пассажиропотоком между государствами-участниками СНГ.

Необходимо отметить, что железная дорога играет важную роль в развитии всех отраслей экономики Республики Таджикистан и осуществляет основную часть грузоперевозок между ее регионами и соседними странами.

Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание вопросу строительства дорог, имеющих региональное и международное значение. До сегодняшнего дня в целях достижения одной из стратегических целей — вывода страны из коммуникационного тупика был осуществлен ряд железнодорожных проектов и планируются новые.

Как сообщили в Министерстве транспорта РТ, в настоящее время в процессе реализации находятся два проекта железнодорожных линий международного значения: Таджикистан — Афганистан — Туркменистан и Китай — Кыргызстан — Таджикистан — Афганистан — Иран.