Киев назвал условие возобновления закупок российского газа

2017-10-23 13:30 | www.oxu.az | 3

Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу Украины, заявил вице-премьер Владимир Кистион в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", передает Oxu.Az.

"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы", - сказал Кистион, отвечая на вопрос, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у России.

По его словам, в нынешнем формате покупать топливо у Москвы "очень рискованно и безответственно".

Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что после 2019 года нужно изменить организацию транзита российского газа, когда действующий контракт завершится. Он предложил, чтобы европейцы забирали газ не на западной границе Украины, а на восточной.

В российском Минэнерго, в свою очередь, посчитали изменение организации транзита газа в Евросоюз нецелесообразным.

Э.А.

