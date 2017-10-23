Суд оправдал женщину, обвиняемую в ограблении генерала

2017-10-23 13:40 | www.oxu.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садагат Мамедовой, обвиняемой в совершении кражи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, на процессе, на котором председательствовал судья Рахиб Салманов, был зачитан приговор, согласно которому С. Мамедова была оправдана по статье 177 (кража) Уголовного кодекса.

Из-за того что срок статей 326.1 и 326.2 (повреждение и сокрытие официальных документов) истек, С. Мамедовой не было назначено наказание.

Отметим, что в своем выступлении гособвинитель потребовал приговорить С. Мамедову к 9 годам лишения свободы.

Напомним, С. Мамедова обвиняется в хищении из квартиры Беюкханум Акперовой золотых украшений на 160 тысяч манатов. Обвиняемая работала в доме потерпевшей прислугой. Через несколько дней после происшествия Акперова скончалась.

В отношении С.Мамедовой была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Затем решением суда мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом.

Напомним, покойная Беюкханум Акперова - мать генерала Государственного таможенного комитета Гамбая Алиева.

Э.А.

