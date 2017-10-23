Новруз Мамедов: ПАСЕ - словно инструмент в руках определенных кругов

2017-10-23 15:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) как будто превратилась в инструмент в руках определенных кругов, сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его словам, ПАСЕ является предвзятой по отношению к Азербайджану структурой.

«ПАСЕ приняла в свой состав две страны, но одна из них на протяжении всех этих лет удерживает под оккупацией территории другого государства. Раз ПАСЕ такая справедливая структура, сторонник справедливости, у нее следует спросить: почему ты ничего не говоришь в связи с этим, не принимаешь никаких решений?! ПАСЕ как будто превратилась в инструмент в руках определенных кругов. Азербайджан же развивается, обладает большим авторитетом, несмотря на то, что страна находится в конфликте, она обеспечивает как положено свою стабильность, безопасность, устойчивое развитие, растет ее авторитет в регионе и на международной арене», - сказал помощник Президента.

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