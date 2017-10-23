В России испытают замену «Сатаны»

2017-10-23 13:50 | www.oxu.az | 3

Минобороны России до конца 2017 года планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых (проверяется выход ракеты из шахты) испытания жидкостной МБР РС-28 «Сармат».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили газете «Коммерсантъ» источники, близкие к военному ведомству и ракетной отрасли страны.

«Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени “Сармата” с последующей работой в течение примерно пяти секунд», - сказал собеседник, добавив, что после штатного первого испытания в 2017-м второе должно состояться в этом же году.

Сроки испытаний «Сармата» неоднократно переносились из-за неготовности шахтной пусковой установки и самой МБР, в частности жидкостного ракетного двигателя первой ступени.

Э.А.

