Национальный аэропорт "Минск" определил самые пунктуальные авиакомпании сентября

2017-10-23 15:53 | www.trend.az | 5

Национальный аэропорт "Минск" определил самые пунктуальные авиакомпании сентября. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает Белта.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 87,5%. На ее счету 105 из 120 рейсов без задержек.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самый пунктуальный перевозчик - авиакомпания "Мотор Сич" с показателем 73,8 %. Она выполнила 31 из 42 рейсов без задержек.

РУП "Национальный аэропорт "Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.