Азербайджанская художница создала волшебный мир - Салон Business Art Fair 2017

2017-10-23 16:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Проживающая и работающая в Париже, известная художница Нигяр Нариманбекова удостоена почетного диплома крупнейшей международной выставки современного искусства Business Art Fair 2017, прошедшей в галерее Espace Nesle в Париже (Франция). Об этом Trend Life сообщила сама художница.

Экспозиция, проходившая четыре дня, завершила свою работу 22 октября. В ней приняли участие более 100 художников, скульпторов, графиков со всего мира.

Нигяр Нариманбекова представила на вернисаже пять картин из новой серии "Игрушки любви" – это полотна "Марионетка", "Поцелуй нимфы", "Магия ночи", "Сломанные крылья", "Исповедь русалки".

"Салон Business Art Fair 2017 вручил мне почетный диплом, подписанный комиссаром салона Жоржем Леви и парижским журналом по искусству La Gazette Des Arts, с формулировкой "За создание волшебного уникального мира, наполненного сказками и волшебством. Это невероятный успех и честь получить на таком престижном арт-проекте столь высокую оценку"", - рассказала Trend Life художница.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:)