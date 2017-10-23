Новруз Мамедов: После встречи Саргсян сказал то, что ему взбрело в голову

2017-10-23 14:17 | www.oxu.az | 3

«После последней встречи с президентом Азербайджана глава Армении Серж Саргсян согласился с заявлением, которое должно было быть озвучено позднее, но после встречи сказал то, что ему взбрело в голову».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал в понедельник журналистам помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

Он подчеркнул, что тем самым Саргсян озвучивает мысли, совершенно не соответствующие духу встречи.

«Если он имеет статус главы государства, то так лицемерить и лгать нельзя», - сказал Новруз Мамедов.

Н.О.

