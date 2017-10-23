Белорусские депутаты ратифицируют соглашение с Туркменистаном по борьбе с преступностью

2017-10-23 16:07 | www.trend.az | 4

Депутаты Палаты представителей на осенней сессии намерены рассмотреть ратификацию межправительственного соглашения Беларуси и Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью. Об этом корреспонденту Белта сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Василий Чекан.

Соглашение подписано во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Ашхабад 30 марта 2017 года.

"Действующее соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Беларуси и Туркменистана, которое было подписано в Минске еще в 1993 году, устарело и требует корректировки положений. Кроме того, отдельные вопросы сотрудничества в правоохранительной области, предусмотренные действующим межведомственным документом, больше не входят в компетенцию МВД Беларуси", - заметил Василий Чекан.

В новом проекте документа предлагается расширить области и направления сотрудничества. Например, одними из основных форм взаимодействия будут являться исполнение запросов об оказании содействия, осуществление скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, обмен информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, а также принятие мер, необходимых для их предотвращения. Кроме того, предусмотрен обмен оперативной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес, обмен законодательной и другой правовой информацией, научной и специальной литературой, оказание содействия в подготовке и повышении квалификации кадров.