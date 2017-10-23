Опасность землетрясения на Абшероне и в Баку зависит от очагов на Каспии - сейсмоцентр (ФОТО)

2017-10-23 16:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Поскольку Каспий богат нефтегазовыми запасами, то там много сейсмоочагов, обладающих потенциальной силой. Опасность землетрясения на Абшероне и в Баку зависит от очагов, которые существуют на Каспии, сказал в понедельник журналистам директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, аппараты для установки сейсмометров на дне Каспийского моря приобретены три года назад. «Однако они так и не установлены. Недавно руководители МЧС и НАНА обратились к руководству SOCAR за помощью в этом вопросе. Потому что сейсмометры приобретены три года назад, но все еще лежат на складе РЦСС», - посетовал директор центра.

Он подчеркнул, что эти приборы позволят более точно изучить сейсмичность дна Каспийского моря. «Они также помогут свести до минимума риски на платформах и коммуникационных линиях на Каспии. Их установка также принесет большую пользу с научной точки зрения», - сказал Етирмишли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)