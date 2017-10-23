Пожар на крупной фабрике: пострадал полковник-лейтенант МЧС

2017-10-23 14:30 | www.oxu.az | 4

В Агстафинском районе загорелась фабрика, полковник-лейтенант министерства по чрезвычайным ситуациям получил травмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на фабрике Akkord-Tekstil.

Во время пожара, начавшегося в двух комнатах (160 кв. м) фабрики общей площадью 600 кв. м, сгорели техника и находившиеся в помещении предметы.

На место происшествия были привлечены сотрудники и пожарные расчеты Агстафинской районной противопожарной части МЧС. Присутствующий при работах по локализации пожара начальник Агстафинской районной противопожарной части, полковник-лейтенант Санан Мансуров получил травмы. Разбившиеся стекла порезали ему лицо и руки.

Причины пожара устанавливаются.

A.M.

