Mr.Fix презентовал новую продукцию на Международной строительной выставке в Баку (ФОТО)

2017-10-23 16:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Baku Expo Center 18-21 октября прошла 23-я Международная строительная выставка WorldBuild Baku 2017. Строительные химикаты Mr.Fix, принадлежащие компании Kartaş LTD MMC, ежегодно активно участвуют на этой строительной выставке. На стенде марка Mr.Fix вызвала особый интерес своими новыми гидроизоляционными материалами на основе битума (Bitufix) и декоративной штукатуркой (Dekotex), говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Сотни специалистов, которые посетили стенд Mr.Fix, получили информацию об особенных сферах применения группы товаров, не только в теории, но и на практике. Эксперты на месте отвечали на вопросы посетителей стенда и обсуждали возможность взаимного сотрудничества.

На выставке, которая продолжалась четыре дня, представители различных профессий строительного сектора проявили высокий интерес к материалам бренда Mr.Fix и поделились взаимным опытом и идеями.

Будучи самым активным участником выставки, Mr.Fix был удостоен сертификата за активное общение c посетителями и успешное распространение в социальных медиа.

На выставке, продолжавшейся до 21 октября, марка Mr.Fix принимала посетителей на стенде № B1042. Посетители стенда получили не только теоретическую, но и практическую информацию о материалах, производимых компанией, обсудили возможности взаимного сотрудничества.

Марка Mr.Fix предоставляет клиентам более чем 200 видов строительных материалов, таких как плиточные и керамические клеи, заполнители швов, готовые гипсовые штукатурки, гидро и теплоизоляционные материалы и т. д.

Компания постоянно изучает технологические инновации и непрерывно продолжает разработки, производя высококачественные строительные материалы, соответствующее стандартам ISO 9001.