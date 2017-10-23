Новруз Мамедов обратился к страдающим от сепаратизма странам

2017-10-23 14:45 | www.oxu.az | 3

«Если бы Запад и весь мир справедливо подошли к Карабахскому конфликту, если бы конфликт был в свое время справедливо урегулирован, то может быть сегодня подобных конфликтов было бы меньше».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов сказал, комментируя каталонский кризис в Испании.



Помощник президента отметил, что Азербайджан выступает против сепаратизма в Испании:

«В Италии же две провинции хотят экономической независимости, это может быть первым шагом. В Великобритании имеется проблема Северной Ирландии. Если бы вместо геополитических принципов они следовали принципам справедливости, то сегодня такого бы не было».

Н.О.

