Сирийские войска уничтожили одного из полевых командиров ИГ

2017-10-23 16:33 | www.trend.az | 6

Элитные формирования сирийской армии расширяют масштабы операции по зачистке районов Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска), которые остаются в руках террористов из группировки "Исламское государство". Как передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, боевики оказывают ожесточенное сопротивление в промышленной зоне к северу от города и в предместьях Хасарат, Эль-Ховейка, Джбейла, Рашидия и Канамат.

В 60 км к юго-востоку Дейр-эз-Зора террористы просочились в понедельник в населенные пункты Эль-Курия и Эль-Ашара, однако попытка вернуть их под свой контроль не удалась. Сирийские военнослужащие отбили атаки и ликвидировали одного из полевых командиров ИГ Мухаммеда Джасема аль-Уррана.

Сирийская артиллерия и авиация наносят удары по укрепленным позициям, созданным противником в кварталах Шейх-Ясин, Сук-эль-Халь, Эль-Уммаль и на улице Фуад. По информации SANA, банды ИГ несут потери убитыми и ранеными.

Очевидцы сообщили SANA, что в рядах боевиков ИГ в городе Бу-Кемаль (80 км от Дейр-эз-Зора) на границе с Ираком, на который наступает сейчас сирийская армия, усиливается паника и дезертирство. За последние сутки примерно 50 террористов с семьями покинули Бу-Кемаль, выехав в направлении пустыни. Этот город остается последним крупным форпостом ИГ на востоке Сирии.