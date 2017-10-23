Беларусь и Эфиопия намерены расширить взаимодействие в сфере образования

2017-10-23 16:39 | www.trend.az | 4

Беларусь и Эфиопия намерены расширить взаимодействие в сфере образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Данные вопросы обсуждались 23 октября на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Грумом Абаем Тэшоме. Собеседники рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе Восточной Африки.

Кроме того, отмечена необходимость активизации двустороннего политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в сфере образования.