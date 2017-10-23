Кинопроект из Азербайджана получил международную оценку

2017-10-23 14:58 | www.oxu.az | 5

19-го октября фонд Хуберта Балса при Роттердамском кинофестивале объявил имена победителей конкурса кинопроектов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на contact.az, впервые в истории этого престижного киноконкурса мирового уровня, в списке победителей проект азербайджанского фильма «ЯШАР» (реж. Эльвин Адыгезал).

Как сообщил продюсер фильма Теймур Гаджиев, финальная девятка проектов, включая «ЯШАР», была отобрана из 315 заявок, присланных со всего мира.

Это драма пожилого человека, который не может найти общий язык с самыми близкими людьми. Стремясь преодолеть эти невидимые барьеры, главный герой ленты по имени Яшар решается, как ему кажется, на крайние шаги.

До этого «ЯШАР» уже был отобран в секцию «Produire auSud» Нантского кинофестиваля, а также был награжден призом в конкурсе питчингов «Bстречи на Мосту» при Стамбульском кинофестивале.

«Эта лента - образец подлинного независимого кинематографа, и когда в нашу команду влился Этьен де Рико - сопродюсер из Франции - проект приобрел статус международного и стал получать признание уже на уровне идеи», - сказал Теймур Гаджиев.

Авторы проектов-победителей получают денежные призы на развитие своих сценариев. Но еще более важным является то, что данный проект стал объектом внимания европейских кинопрофессионалов и его реализация - это тема интереса международных кинокругов.

A.C.

