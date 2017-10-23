11 человек пострадали при обвале части строящегося дома в Бишкеке

2017-10-23 16:46 | www.trend.az | 3

11 человек пострадали в результате обрушения монолитной конструкции в строящемся многоэтажном доме в Бишкеке, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службе МЧС республики.

Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, девять человек прошли медицинский осмотр, они получили незначительные травмы.

В МЧС добавили, что возведением объекта по улице Аалы Токомбаева (Южная магистраль) занималась строительная компания «Авангард-Строй».

По предварительной информации, обрушение произошло при заливке бетона на втором этаже строящегося здания.