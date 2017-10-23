Историческая драма "Матильда" за 3 дня до мировой премьеры в CinemaPlus (ВИДЕО)

2017-10-23 16:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall 23 октября в 19:15 пройдет показ исторической драмы «Матильда» за 3 дня до мировой премьеры. В разработке сценария принимали участие более 10 сценаристов, среди которых были также из Америки и Франции. На создание костюмов было потрачено свыше 17 тонн ткани, а суммарно было изготовлено 5 тысяч нарядов.

Режиссер фильма Алексей Учитель. В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский и другие.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Желающие приобрести билеты на премьеру смогут через официальный сайт CinemaPlus или же в кассах кинотеатра CinemaPlus 28 Mall.

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