С завтрашнего дня начнется очередная сильная магнитная буря

2017-10-23 18:05 | www.apa.az | 3

Завтра и в последующие два дня ожидается мощное геомагнитное волнение.





Как сообщил АПА замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев, в настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Кр колеблется между 2 и 3 (максимальное значение - 9) и будет возрастать. К вечеру 24 октября ожидается буря категории G1, а 25 октября – G2.





По его словам, максимальная шкала равна G5, и бури, соответствующие данной шкале, происходят редко, 1-2 раза в 11 лет.





«Основной причиной нынешнего геомагнитного волнения является влияние берущего начало из «коронарной дыры» сильного плазменного ветра, наблюдающегося в настоящее время на поверхности Солнца. От «коронарных дыр» нагруженная частицами плазменная струя, с легкостью покинув солнечную корону, направляется в межпланетное пространство, в том числе к Земле. На данный момент скорость плазменного ветра составляет 440 км/с. Направленность компонента Z межпланетных магнитных пространств к югу делает космическую погоду неблагоприятной и играет роль катализатора. Также наблюдается повышение атмосферного давления, что увеличивает дискомфорт. Буря более эффективна в верхних широтах. Фото северного сияния «Aurora borealis» будут распространены в СМИ позже. На нашу среднюю географическую широту влияние, как правило, бывает слабым».

Э.Бабаев отметил, что в отличие от здоровых, входящие в группу риска люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, старики, дети не должны волноваться и по совету врачей принять предупредительные меры.