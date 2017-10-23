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Появились сведения о втором сбежавшем заключенном

2017-10-23 15:04 | www.oxu.az | 3

После подтверждения новости о побеге двух заключенных Пенитенциарной службы Минюста стали известны некоторые подробности их биографии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, сбежавший 23 октября из охраняемого вагона специального назначения поезда Баку-Астара-Баку Этибар Мамедов обвиняется по статье 120 УК АР (умышленное убийство).

Сообщается, что Э.Мамедов ранее отбывал наказание в исправительном учреждении. Он обвиняется в совершении резонансного убийства в 1996 году. Тогда семеро заключенных сумели сбежать, задушив охранника. Одним из них был именно Э.Мамедов. На тот момент ему было 16 лет, поэтому он получил мягкое наказание.

Э.А.

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