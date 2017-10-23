Новая возможность для желающих поехать в Киев

2017-10-23 15:10 | www.oxu.az | 3

Открываются автобусные рейсы из Баку в Харьков и Киев.

Как передает Oxu.Az, рейс Баку-Харьков-Киев организован через территорию Российской Федерации. Автобусы выезжают в понедельник и четверг в 11:00 и достигают Киева через 39 часов.

Первый автобус из Баку в Киев отправится 9 ноября, а в обратном направлении – 13 ноября. Стоимость проезда составляет 100 манатов.

Для детей до 5 лет (отдельное сидение не предоставляется – ред.) проезд бесплатный. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет действует 50%-ая скидка. Пассажиры могут приобрести билет за полцены для детей до 5 лет по собственному желанию.

Цены установлены на основе договоренности компаний-перевозчиков (как Украины, так и Азербайджана).

Цены на билеты были утверждены на основе договоренности участвовавших в договоре компаний соответствующими органами двух республик. Рейсы будут осуществляться с Бакинского международного автовокзального комплекса.