AzInsurance осуществила крупную страховую выплату по КАСКО

2017-10-23 16:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AzInsurance осуществила крупную страховую выплату по новому продукту «КАСКО за полцены».

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, на 76 километре автодороги Исмаиллы-Шеки в результате столкновения автомобиля марки Hyundai с вышедшим навстречу крупным рогатым скотом в количестве трех голов произошло дорожно-транспортное происшествие. В целях возмещения причинённого автомобилю ущерба компания AzInsurance осуществила страховую выплату в размере 11 256 манат.

Предложение «КАСКО за полцены» было выпущено на рынок страхования в этом году и предоставляет возможность клиентам, оплачивая половину суммы страхового взноса, приобрести данный продукт. Оставшаяся половина оплачивается только при наступлении страхового случая в качестве франшизы.

Следует отметить, что начиная с этого месяца абоненты Bakcell могут приобрести «КАСКО за полцены» на еще более выгодных условиях. Покупая данный продукт, участники Ulduzum получат в подарок минуты на баланс мобильного номера в размере 10 процентов от суммы страховки.

В этом году компания AzInsurance произвела еще несколько крупных страховых выплат по происшедшим страховым случаям в размерах 300 000, 40 900, 234 856 и 150 689 манат.

AzInsurance является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch, подтвердив надежность компании и оценив ее как «стабильная», присудила ей рейтинг «B».