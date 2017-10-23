Срок наказания бывшего полковника МНБ сокращен

2017-10-23 18:18 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, выступая в суде Аскеров заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения. По его словам, он лишь исполнял указания в отношении потерпевшего Видади Азизова.

«Видади Азизов лжет, что на него было организовано вооруженное нападение. Все, что связано с его делом осуществлялось на основании документов, которые я представил следственным органам. Потерпевший подал против меня гражданский иск на 193 тыс. манатов. На каком основании? Эта собственность принадлежит моим близким, на мою долю приходится лишь 25 процентов. Я попрошу, чтобы определенная часть суда проходила в закрытом режиме, и я представлю суду документы», - сказал он.

М.Аскеров попросил суд вынести в его отношении справедливое решение.

Затем представитель потерпевшего В.Азизова представил в суд документ с гражданским иском.

В этом время М.Аскеров выразил возражение с места.

Судья сделал М.Аскерову предупреждение.

Затем выступил прокурор. Он попросил не удовлетворять жалобу М.Аскерова и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Суд удалился на совещание, после которого было объявлено решение.

Суд принял решение частично удовлетворить жалобу М.Аскерова, срок его наказания был сокращен до 3 лет.

Отметим, приговором Бакинского военного суда М.Аскеров был лишен свободы на 4 года и лишен права занимать руководящие должности в течение 1 года и 6 месяцев. Гражданский иск в его отношении не был удовлетворен, арест с имущества был снят. Изъятые из его квартиры при обыске деньги будут возвращены.

Напомним, Миразиз Аскеров обвиняется в вымогательстве у потерпевших денег с применением угрозы и в других тяжких преступлениях.

В его отношении были выдвинуты обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.