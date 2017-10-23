Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки

2017-10-23 15:24 | www.oxu.az | 4

Американская художница Марианна Бернард заявила, что режиссер Роман Полански совратил ее во время фотосессии, когда ей было 10 лет. Как передает Oxu.Az, ее слова передает издание The Sun.

По словам Бернард, в 1975 году Полански договорился с ее матерью провести фотосессию девочки. Это произошло на пляже в штате Калифорния. «Там была куча больших камней, на этих камнях он меня фотографировал», - рассказала женщина.

Бернард вспомнила, что сначала режиссер попросил ее снять бюстгальтер.

«Я не чувствовала дискомфорта, потому что мне было десять лет, и я часто ходила без лифчика. Но потом он захотел, чтобы я сняла плавки — и мне стало совсем не по себе. Внезапно я осознала, что моя мать куда-то пропала. Я не знала, куда она делась. После этого он начал домогаться меня», - отметила она.

Художница подчеркнула, что решила рассказать об инциденте из-за секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. На домогательства голливудского дельца пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

22 октября издание Los Angeles Times писало, что 38 женщин сообщили о приставаниях режиссера Джеймса Тобэка.

Полански также обвинили в изнасиловании немецкая актриса Ренате Лангер и американка Саманта Геймер. Помимо этого, британская артистка Шарлотта Льюис и женщина, представившаяся именем Робин, заявили о сексуальных домогательствах кинематографиста. Все предполагаемые жертвы Полански на тот момент были несовершеннолетними.

A.C.

